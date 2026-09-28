Папа Лъв XIV беше половин час в пилотската кабина на самолета за Мец (ВИДЕО)

Тази сутрин папа Лъв XIV, който е страстен почитател на авиацията, прекара половин час в пилотската кабина на самолета на Air France, с който пътува до Мец в последния етап от апостолическата си визита, съобщи авиокомпанията. В Мец папа Лъвта предупреди, че отношенията между държавите стават все по-нецивилизовани, като хората се хвалят с “лъжи и измами“, и призова Европа да помогне за прекъсването на този порочен кръг и за утвърждаването на уважението в международните отношения. Говорейки в град Мец, близо до границата с Германия, където приключва четиридневното му посещение във Франция, Лъв XIV не спомена поименно нито един световен лидер. Още: Американски дрон пази папа Лъв XIV във Франция

Папата вижда Европа като противотежест на големите сили и в миналото е призовавал Европейския съюз да преодолее разногласията и да възстанови единството си в името на мира в Украйна и извън нея.

Европа срещу “лъжите и измамите“

Лъв XIV, първият папа от Съединените щати, многократно е влизал в конфликт с президента Доналд Тръмп през последните месеци заради строгите мерки срещу имиграцията в САЩ и войната с Иран. Тръмп го е наричал “слаб“ по отношение на престъпността и “ужасен“ във външната политика, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Още: Папата се намеси във войната на Тръмп с медиите само с едно изречение

“Отношенията между отделните хора и държавите стават все по-нецивилизовани. Ценността на това човек да спазва думата си се пренебрегва. Вместо това хората се хвалят с лъжи и измами“, заяви духовният лидер на 1,4 милиарда католици по света в присъствието на френския президент Еманюел Макрон. “Европа може да помогне за прекъсването на този порочен кръг чрез уважението към другите, което се е научила да развива и съхранява“, каза Лъв XIV по време на първото официално папско посещение във Франция от близо две десетилетия. По време на цялото си посещение папата изглеждаше усмихнат и приветлив и с готовност общуваше с множеството. Още: Папа Лъв XIV в чаша кафе (ВИДЕО)