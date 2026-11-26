Живеем в невероятно опасни времена. Тази война принципно се води в Украйна, но тя бързо се превръща в прокси война, в която Европа финансира и въоръжава Украйна срещу Русия. Една погрешна стъпка може да доведе до огромна ескалация. Досега Владимир Путин прояви сдържаност. Той се съгласи да не използва ядрени оръжия, което очевидно е голяма крачка, и ни увери, че това не е неговото намерение. Това заяви в интервю за New York Magazine единият от основните преговарящи от американска страна – зетът на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Заедно със Стив Уиткоф те опитват да уредят мир между Русия и Украйна, като за момента това не им се удава.
Jared Kushner on Ukraine War: So far, Putin has showed restraint. He's agreed not to use nuclear weapons, which obviously is a big thing, and he's reassured us that that's not his intention. https://t.co/asx61KoRCr— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026
Къшнър бе категоричен, че според него Путин иска мир. „Да, смятам, че това, което той казва, е за мир, но мисля, че винаги става дума за мир при неговите условия“, заяви Къшнър. „Моят инстинкт, и това е просто това, което Стив и аз сме усетили след много, много часове с президента Путин и с руския екип, е, че териториалният въпрос в момента представлява основния проблем и е в задънена улица“, призна Къшнър.
Q: Is Putin really interested in ending this war? Does he really want peace? Jared Kushner: Yes, I do think that what he's saying is peace, but I think it's always peace on what terms. https://t.co/9Ughz2dg9c— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026
В интервюто зетят на Тръмп нарича Путин историческа фигура и „гросмайстор на глобалната политика“. Къшнър признава, че Европа не е била поканена на масата на преговорите в Абу Даби заради категоричната позиция на Путин. По думите му, Путин смята, че европейците целят стратегическото поражение на Русия.
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Очаквано, Къшнър прехвърли голяма част от вината върху предшественика на Тръмп от Демократическата партия Джо Байдън. „Той покани Украйна да се присъедини към НАТО. Това беше направено изявление, а след това започна войната и оттогава положението е такова, каквото е“, каза зетят на Тръмп.
Jared Kushner on Ukraine War: President Biden invited Ukraine to join NATO. That was a statement that was made, and then the war started, and it's been what it's been since. https://t.co/nedRm9BNO8— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026
Той не спести критики и към друг бивш президент, този път от републиканците. „Мисля, че външната политика на Джордж Буш-младши имаше много грешки. Путин всъщност говори с нас за онова време, когато след 11 септември той търсеше сътрудничество и искаше да бъде много полезен за Америка по някои от проблемите, които те имаха, и той описа много положителна връзка, която е имал. Но тогава Буш започна разширяването на НАТО на изток, и той каза, че това наистина беше нещо, което той смяташе за грешка и не в духа на тяхното споразумение, и това нарани връзката ни“, заяви Къшнър.
Jared Kushner on President Bush: I think the Bush foreign policy had a lot of mistakes. Putin actually spoke with us about that time where, after 9/11, he was looking to cooperate and be very helpful with America with some of the issues they had, and he described a very positive relationship he had But then Bush started the NATO expansion eastward, and he said that was really something that he thought was a mistake and not in the spirit of their agreement, and that hurt the relationship.— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026
Джаред Къшнър разкри, че се е опитал да спре Тръмп да се обърне срещу Зеленски, като това е рефлектирало върху самия него. Според американския пратеник, той всъщност симпатизира на украинския лидер, но смята, че Киев допуска голяма грешка, като преговаря публично.
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По думите на Къшнър, той казал на украинския екип в Маями, че Тръмп е готов да приеме предложението на Путин — руско дизелово гориво за САЩ в замяна на облекчаване на санкциите срещу Русия. Зеленски тутакси се противопоставил, като заявил, че Украйна се превръща в жертва на сделката. Къшнър разказва, че тази реакция вбесила американския президент. В отговор Тръмп отвърнал, че Украйна трябва просто да „си намери нов президент“. Това според Къшнър е бил един от най-напрегнатите моменти между Вашингтон и Киев.
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„Ние не сме оказвали натиск върху президента Зеленски или украинците. Нашата роля е да бъдем посредници. Ние всъщност ги подкрепяме. Предоставяме им споделяне на разузнавателна информация. И Америка е бил техен най-голям донор в тази война. Позицията на президента Тръмп е била на подкрепа“, увери още Джаред Къшнър.
Jared Kushner on Ukraine War: Number one, we have not put any pressure on President Zelensky or the Ukrainians. Our job is to be a mediator. In fact, we're actually supporting them. We're giving them intelligence sharing. And America's been their biggest donor in this war. President Trump's posture has been one of support.— Clash Report (@clashreport) November 25, 2026