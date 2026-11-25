Вадим Сагалаев, бивш ръководител на община Дачное в Санкт Петербург и обвинен за поръчкови убийства, е убит на фронта в Украйна, съобщи руският вестник "Фонтанка". За смъртта му официално е уведомен и Следственият комитет на Санкт Петербург, който разглежда наказателното дело, по което Сагалаев е бил обвиняем. Вместо да получи присъда, той е сключил споразумение с военното министерство на Русия и през август 2026 г. е заминал на фронта, пише изданието.

На 30 декември 2025 г. Октябърският районен съд на Санкт Петербург е арестувал Сагалаев. Той е признал вината си в съучастие в няколко убийства, сред които това на семейство и техния охранител през 2003 г., и това на жена през същата 2003 г. поради риск от разкриване на компрометираща информация. Освен това, Сагалаев и неговите съучастници са били обвинени в опит за убийство на бизнесмен от Санкт Петербург.

Сагалаев е загинал преди дни при удар на украински дрон.

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