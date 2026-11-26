Големи изненади, зрелищни голове и драматични развръзки белязаха втората вечер от петия кръг на Шампионска лига. Ливърпул и Барселона постигнаха убедителни победи като гости, но Байерн Мюнхен допусна болезнен обрат срещу Лил. Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед също загубиха ценни точки, след като не успяха да задържат преднината си. Общо девет двубоя се изиграха в сряда, 25 ноември, като интригата в битката за първите осем места продължава да се засилва.

Ливърпул и Барселона не оставиха шансове на съперниците си

Ливърпул продължи добрата си серия с категорична победа с 3:0 при гостуването на Брюж. Александър Исак откри още в 13-ата минута, възползвайки се от грешка в защитата на белгийците. Въпреки че домакините създадоха трудности на мърсисайдци, Флориан Вирц удвои преднината в 79-ата минута, а четири по-късно Исак оформи крайния резултат с второто си попадение.

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Барселона също вкара четири гола при визитата си на азербайджанския Сабах. Каталунците спечелиха с 4:1, а Антъни Гордън се превърна в основна фигура с две попадения в 31-вата и 51-вата минута. Карим Адейеми и Габриел Жезус довършиха домакините с голове в рамките на пет минути, преди Джой-Ленс Микелс да отбележи почетното попадение. За Барселона това беше четвърта победа в пет срещи от основната фаза.

Байерн рухна за три минути, Юнайтед и ПСЖ изпуснаха победите

Една от големите изненади на вечерта дойде във Франция, където Лил обърна Байерн Мюнхен за успех с 2:1. Баварците поведоха чрез Дайо Упамекано в 15-ата минута и изглеждаха близо до положителен резултат, но всичко се промени след почивката. Аясе Уеда изравни в 62-рата минута, а само три по-късно Александър Павлович си отбеляза автогол, който донесе победата на французите.

Манчестър Юнайтед също преживя разочароваща вечер. "Червените дяволи" завършиха 2:2 при гостуването на Спортинг Лисабон в двубой, изпълнен с противоречиви ситуации. Домакините получиха две дузпи в рамките на няколко минути, като Луис Суарес пропусна първата, но реализира втората. След почивката Бруно Фернандеш вкара два бързи гола и обърна резултата до 1:2. В 80-ата минута обаче Суарес се възползва от груба грешка на вратаря Сене Ламенс и изравни с атрактивно изпълнение. В добавеното време Юри Тилеманс беше изгонен за втори жълт картон.

Драма имаше и на "Парк де Пренс", където ПСЖ и Рома също завършиха 2:2. Италианците поведоха чрез Марио Ермосо още в петата минута, но Иля Забарний изравни, а Усман Дембеле осъществи обрат от дузпа. Последната дума обаче имаше Донийл Мален, който също се разписа от бялата точка в 78-ата минута.

В останалите срещи Интер победи Щутгарт с 2:0, Атлетико Мадрид надделя над Викинг със същия резултат, а Фенербахче измъкна минимален успех срещу Шахтьор Донецк. Виляреал също взе трите точки след победа над Славия Прага.

Всички резултати от Шампионска лига на 25 ноември

Брюж 0:3 Ливърпул

Сабах 1:4 Барселона

Лил 2:1 Байерн Мюнхен

Спортинг Лисабон 2:2 Манчестър Юнайтед

Пари Сен Жермен 2:2 Рома

Интер 2:0 Щутгарт

Атлетико Мадрид 2:0 Викинг

Шахтьор Донецк 0:1 Фенербахче

Славия Прага 0:1 Виляреал

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