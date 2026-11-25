Украйна очаква Съединените щати да насрочат дата за нов кръг от мирните преговори с Русия, който този път трябва да се проведе в четиристранен формат с участието на представители на Европа. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след среща в Киев с естонския министър на външните работи Маргус Цахкна, пише агенция РБК-Украйна.

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По думите на държавния глава Киев последователно настоява европейските партньори да бъдат пълноценна част от дипломатическия процес за прекратяване на войната. "Украйна направи много, за да включи Европа изцяло в мирния процес заедно с Америка, и сега очакваме от американската страна датата за нова среща, която трябва да бъде четиристранна“, подчертава Зеленски.

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По време на разговорите с естонския министър Маргус Цахкна днес са били обсъдени още енергийната подкрепа за Украйна и подготовката за предстоящата Конференция за възстановяване на Украйна, която ще се проведе в началото на следващата година в Естония. "Разбира се, разговаряхме и за хода на преговорите и бъдещите гаранции за сигурност“, уточни украинският президент.

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По-рано агенция РБК-Украйна съобщи, че ръководителят на президентската администрация в Киев Кирило Буданов не изключва следващият кръг от преговорите да се състои още преди Коледа, като допусна възможността в него да се включат и европейски представители. От страна на Москва обаче продължават да подават противоречиви сигнали. Помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков заяви, че Русия не обсъжда официално включването на европейски представители в мирните преговори, въпреки че се води известен обмен на мнения с европейски представители, като Кремъл все още не е дал съгласие за присъствието им на масата за преговори.

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Тази позиция влиза в пряко противоречие с изявленията на специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които след последните си разговори в Москва обявиха, че представители на Европа ще участват в следващия кръг на преговорите.

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