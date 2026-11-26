7-годишната Бела има нужда от средства за лечение и рехабилитация. Момичето се бори с тежки двигателни и мозъчни увреждания, а в момента се намира в болница в Австрия. Семейството ѝ се обръща за помощ.

На 2 години Бела е усмихнато, игриво и здраво дете. Един ден всичко се преобръща. „На детската площадка получава сърдечен арест. Сърцето ѝ спира за 20-30 минути“, разказва пред bTV бащата на детето Мариян Бояджиев.

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Лекарите, които се отзовават, я стабилизират и тя е закарана в „Пирогов“. Там изпада в кома за няколко месеца. Бела се събужда, но битката продължава. Прекарва четири години в болница в Турция, направени са ѝ редица операции. Преди дни е оперирана в Австрия.

„Осем часа беше операцията. Реконструкция на таза, на тазобедрената става. Не може да се движи сама, не може да стои сама“, казва Мариян Бояджиев.

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Сега бащата на малкото момиче търси помощ, защото средства няма. „От понеделник до петък всеки ден има по два часа рехабилитация. Само рехабилитацията е 2000 евро на месец. Добавките и лекарствата са над 1000 евро на месец“, обяснява бащата.

Лекарите дават шанс на Бела да проходи. „Бела преди инцидента беше едно игриво детенце, не спираше да се усмихва. Сега изпада в много тежки паники, много плаче, постоянно плаче. Вярвам, че тя иска и се надява да проходи и да може да си играе с другите деца“, споделя Мариян Бояджиев.

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В кампанията за малката Бела се включват редица български спортисти от борбата, волейбола, световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и различни футболни отбори, като организират благотворителни търгове.

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Без още дарители обаче битката ще бъде непосилна, казва бащата на момичето. „Няма фиксирана сума. Този месец може да трябва да дадем 5000, друг – 3000, по-другия – 10 000, както този отидоха 40 000. Всеки, който с колкото може да помогне“, казва Мариян Бояджиев. Предстои Бела да се прибере в България. Тогава битката продължава, докато момичето не проходи отново.

Ако имате възможност да помогнете, данните на дарителската банкова сметка са:

IBAN: BG85 FINV 9150 1317 5575 50

Белослава Бисерова Бориславова

Повече информация може да откриете на Facebook страницата "Живот за мъничката Бела"