"Нека го кажем така: това е злощастен епизод. Той се е случил. Това не е било масово изтребление на поляци на украинска територия. За съжаление, е имало двустранен ефект." Така ръководителят на президентската администрация на Володимир Зеленски и бивш топ разузнавач на Украйна Кирило Буданов коментира Волинската трагедия, случила се през август 1943 г., наричайки я обща историческа трагедия. Той говори по време на кръгла маса под наслов "Диалог за единство: държавата и националните общности на Украйна" и заяви, че е крайно време да се прекратят дискусиите около тези събития и Полша и Украйна взаимно да си дадат прошка.

Буданов припомни, че когато политическите и дипломатическите отношения между двете страни се влошиха за пореден път заради тези събития, той лично е пътувал до Полша, за да се намери решение. Той добави, че преди това пътуване се е подготвил много сериозно като е изучил "исторически факти, дати и имена".

Според него, Украйна и Полша трябва да се върнат към подхода, който бяха възпрели в края на 90-те години на миналия век. "Прощаваме и молим за прошка. Трябва да живеем според тази идеология", каза Буданов, цитиран от украинското издание "Апостроф".

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Буданов също така отбеляза, че Украйна вече е предоставила достъп до местата на масовите погребения и сътрудничи с Полша в издирването и ексхумацията на жертвите. И добави, че броят на откритите останки е значителен, но е по-малък, отколкото се е предполагало.

"Трябва да сложим край на тази история, защото това е история на 80 години и тя е приключила", категоричен бе Буданов.

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