Папата се готви да канонизира инфлуенсър за светец

Главата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV се готви да канонизира за светец италианецът Карло Акутис, като се очаква това да се случи в неделя, съобщи британското издание "Гардиън". Роденият в Лондон италианец е създал уебсайтове, за да разпространява католическото учение, което му е спечелило прякора „Божият инфлуенсър“ след смъртта му. Той умира от левкемия на 15-годишна възраст през 2006 година, пише още британското издание.

Той ще бъде канонизиран от папа Лъв заедно с Пиер Джорджо Фрасати, друг млад католически активист, починал преди век. Очаква се събитието да привлече хиляди хора в Рим. ОЩЕ: "Вече няма време": Мадона с призив към папа Лъв XIV

Църквата му приписва поне две чудеса

Умел програмист, репутацията му на гений започва да расте, когато Акутис създава уебсайтове за католически организации, включително един, който изброява чудеса . Той обича да играе и на своята PlayStation, въпреки че ограничава използването ѝ до един час седмично. „Карло беше интернет маниак, но имаше умереността да използва технологиите за добро и не беше експлоатиран от тях“, каза майка му.

Движението, което се е натрупало около Акутис, е очевидно от деня на смъртта му, тъй като тежко болни хора започват да му се молят за изцеление. На погребението му присъстват множество хора, на които е помогнал, сред които имигранти и деца, жертви на тормоз.

Майка му твърди, че около погребението му е започнал да върши чудеса, а миналата година покой ният папа Франциск е отдал заслугата на Акутис за две чудеса. Първото, според Ватикана, е свързано с възстановяването на момче в Бразилия от рядко вродено заболяване, засягащо панкреаса му; второто е изцелението на студент във Флоренция с кръвоизлив в мозъка след травма на главата, чиято майка се е молила на гробницата на Акутис в Асизи. ОЩЕ: На фона на въздушните удари между Израел и Иран: Папата призова за разум и диалог