Папата се противопостави на сексуалното насилие

„Сексуалното насилие, използвано като оръжие за война, за съжаление е широко разпространена реалност. Това позорно престъпление трябва да бъде осъдено. Никога не трябва да се уморяваме да казваме не на войната, не на насилието“, пише той. ОЩЕ: Папата се моли за потъналия кораб с мигранти и за Украйна

Той отправи и послание към засегнатите от сексуално насилие. „Докато насилниците се отнасят към вас като към обекти, Господ вижда вашето достойнство и ви казва: „Скъпоценен си в Моите очи, и почитан, и те обичам”, написа още Франциск.

(1) Sexual violence used as a weapon of war is unfortunately a widespread reality. This shameful crime must be denounced. We must never tire of saying no to war, no to violence.