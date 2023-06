Папата се моли за потъналия кораб с мигранти и за Украйна

"Нека се молим заедно за тези, които са загубили живота си и да умоляваме винаги да се прави всичко възможно за предотвратяване на подобни трагедии", написа папата.

With great sorrow and heartache I think of the victims of the recent serious shipwreck off the coast of Greece. Let’s #PrayTogether for those who have lost their lives, and implore that everything possible always be done to prevent similar tragedies.