Париж: Французи, това е все едно Русия да удари "Нотр Дам". Путин е пречка за мира (ВИДЕО)

Продължават да се трупат международни реакции след варварството, което демонстрира режимът на руския диктатор Владимир Путин, атакувайки Киевско-Печорската лавра в Киев, обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Френският външен министър Жан-Ноел Баро опита да обясни на сънародниците си какво би означавало еквивалентно нападение по Париж, като даде за пример атака срещу "Нотр Дам". "Снощи Русия отново показа цялата си жестокост, нанасяйки масирани удари по Киев и причинявайки изключително тежки щети" на храма „Успение Богородично“, припомни той.

"За нас, французите, това е равносилно на бомбардиране на катедралата „Нотр Дам“ или на базиликата „Сен Дени“. Това показва, че Владимир Путин продължава да води своята колониална война и представлява пречка за мира", категоричен е Баро.

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France's Foreign Minister Jean-Noël Barrot:



Last night, Russia once again showed the full extent of its cruelty, striking Kyiv massively and causing extremely severe damage to the Dormition Cathedral, a UNESCO World Heritage site.



For us French, this is the equivalent of… pic.twitter.com/r49cOaBiL7 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Руската атака срещу Украйна

Русия предприе масирана атака срещу украински градове в нощта на 14 срещу 15 юни, като в Киев загинаха поне четирима души, а 25 бяха ранени, включително две деца. В Харков петима спасители загинаха и поне пет души бяха ранени по време на гасене на пожари след поредния руски удар. От Суми и Днипро също съобщиха за жертви и щети.

Руската федерация изстреля 70 ракети и 611 далекобойни дрона, като около 60 от ракетите са били използвани срещу Киев. Там най-големи щети претърпя Киевско-Печорската лавра, откъдето вече се изнасят ценни реликви.

Украйна заяви, че ще отговори на Русия за "варварството", по думи на външния министър Андрий Сибиха и на президента Володимир Зеленски.

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