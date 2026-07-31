Студенти от НАТФИЗ пак излязоха на протест

Студенти от НАТФИЗ излизоха на поредна протестна демонстрация пред академията и блокираха за около половин час движението по ул. "Георги Сава Раковски". Причината е продължаващото напрежение във висшето училище и отказът на неговия ректор проф. Мирослав Дачев да подаде оставка. Това е основното искане на демонстрантите заради риск от изключване на НАТФИЗ от европейския алианс FilmEU. Още: Ректорът отказва да се занимава с нашите проблеми: Студенти от НАТФИЗ разкриват подробности за конфликта (ВИДЕО)

Кой е виновен?

Снимка: БГНЕС

Според протестиращите пряка отговорност за това носи Дачев, който, по думите им, отказва да отиде на лидерска среща по проекта. Дачев отхвърля обвиненията.

В ролята на медиатори в конфликта между студенти и ректор влязоха две министерства - на образованието и на културата. След няколко протеста на студентите в средата на месеца бе организирана среща между двете спорещи страни в Националния студентски дом. Тя обаче не доведе до решаването на спора.

Припомняме, че в началото на месеца студенти от НАТФИЗ излязоха на протест пред сградата на Aкадемията с призив за оставка на ректора проф. Мирослав Дачев. Причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в университета, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права.

С особено внимание младите хора споделиха и за проведената среща на 15.07, която според тях е представлявала пореден неуспешен опит за конструктивен разговор. По техните думи първоначално е била планирана среща в кабинета на ректора на 13-и, но тя е била отложена.

Впоследствие ректорът се е съгласил разговорът да се проведе в присъствието на представители на две министерства и медии. Още в началото на срещата обаче са възникнали проблеми. В залата са присъствали хора, които не са били официално поканени и са носели плакати в подкрепа на ректора. Един от студентите е поискал тези хора да напуснат, но, по думите им, нито ръководството на академията, нито представителите на институциите са реагирали. Студентите разказват, че се е наложило сами да настояват за напускането на присъстващите, но само един човек е напуснал доброволно, докато останалите са продължили да присъстват в залата.

Още: Студентите в НАТФИЗ поискаха оставката на ректора проф. Мирослав Дачев