Заканите на Тръмп срещу Иран се сблъскаха с реалността

Не за първи път, откакто започна шестседмичната война с Иран преди пет месеца, президентът на САЩ Доналд Тръмп се оказва в трудна ситуация. Миналата седмица той заяви пред света, че ще стовари невиждан досега ад върху Техеран, защото иранските лидери очевидно не са били ударени достатъчно силно, за да разберат безсмислието на съпротивата. Сега той даде заден ход, очевидно след като беше уведомен, че няма добри военни опции.

Въпросите

Възникват два въпроса. Първо, защо САЩ не могат да наложат волята си на Иран, значително по-слаба военна сила, дори след като унищожиха конвенционалната му военноморска и противовъздушна отбрана? И второ, как е възможно Тръмп да не разбира тази неспособност до степен, че трябва да бъде възпрепятстван от изпълняване на едно популярно определение за лудост - да прави едно и също нещо отново и отново в очакване на различен резултат? Още: Тръмп и Нетаняху са обсъдили всички варианти срещу Иран

Отговорът и на двете загадки е, че Тръмп и няколко ключови фигури около него встъпиха в длъжност, след като са направили грешен извод от нарастващата неспособност на Америка да наложи геополитическите резултати, които иска, чрез заплаха или употреба на сила. Те обвиниха слабите предишни администрации, погрешната привързаност към „ред, основан на правила“, който не обслужва интересите на САЩ, либералния подход към въоръжените сили, неправилното разпределение на ресурсите към Европа и фокуса върху добри дела, като помощ и изграждане на нации, а не върху воденето на война.

Без съмнение нерешителното лидерство е играло роля в миналите провали на външната политика на САЩ, но диагнозата на администрацията е коренно погрешна. САЩ се провалят и вероятно ще продължат да се провалят в Иран, защото технологиите промениха характера на войната и с нея баланса между по-големите и по-малките сили. Вярата на Тръмп във всемогъществото на американските военни е просто остаряла.

Както Робърт А. Пейп, професор в Чикагския университет и автор на „Бомбардиране за победа: Въздушна мощ и принуда във войната“, твърди в статия в списание Foreign Affairs, публикувана миналата седмица, същата глобализирана икономика, която господството на Америка след Студената война направи възможно от 1991 г. насам, също така демократизира разпространението на нови технологии за война - от сателитни изображения до чипове и дронове.

Новите военни реалности

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Така че, за разлика от Ирак на Саддам Хюсеин по време на войната в Персийския залив през 1991 г. или от Сърбия, докато се опитваше да устои на въздушните удари на НАТО през 1999 г., така наречените престъпни държави, които се осмеляват да се противопоставят на силата на САЩ, сега разполагат както със средствата да се борят, макар и асиметрично, така и с близки до САЩ съперници, които да им помогнат да го направят.

Резултатът е, че Вашингтон вече не може да разчита винаги да побеждава или да го прави евтино, докато се опитва да отстоява интересите си.

Иран вече демонстрира, че ако Тръмп изпълни заплахите си да унищожи физическата и енергийната инфраструктура на страната, Техеран има капацитета да направи същото със съюзниците на Америка в Персийския залив и е много малко вероятно да се вайка, независимо от щетите, които понася. Така че САЩ биха изразходвали запаси от жизненоважни и труднозаменими оръжия в опита си, в крайна сметка безсмислено.

Техеран също така показа, че може да разчита на чуждестранни партньори, включително Китай за икономическа подкрепа и Русия за насочване на данни. Близостта до основен пасаж за световната петролна индустрия - Ормузкия проток - му позволи да увеличи въздействието на своите ракети, евтини дронове и бързи лодки. Още: Тръмп за Иран: Сега е наш ред, ще ги ударим силно (ВИДЕО)

Изчерпана дипломация

Тръмп е прав в убеждението си, че дипломатическият път, който бе предприел спрямо Иран, се е изчерпал. Това се случи преди известно време и се отрази в изключително неясно споразумение за прекратяване на огъня, което сега се разпада. Езикът му обхващаше несъвместими разбирания на САЩ и Иран за това как трябва да приключи войната - напрежение, което винаги е било неустойчиво. Нещо ще трябва да се промени.

Неотдавнашна статия на Мохамед Джавад Зариф, бивш вицепрезидент и външен министър на Иран, е показателна за това как иранската страна вижда тази конфронтация. Двете страни в този момент никога не могат да бъдат приятели, но могат да управляват различията си чрез един вид разведряване на Студената война, казва Зариф, относително умерен човек в иранския режим, който договори ядрената сделка от 2015 г., толкова презирана от хардлайнерите в собствената му страна, както и от Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Останалата част от написаното от Зариф ясно показва колко трудно би било постижимо това разведряване. Например, той обяснява нуждата на Техеран да контролира Ормузкия проток като екзистенциална, защото САЩ са го използвали като оръжие в продължение на десетилетия, за да снабдяват военни бази в Персийския залив, които в крайна сметка са били използвани за атака срещу Иран. Още: "Ще ги размажем от бой": Тръмп се закани люто на Иран

Според него липсата на ирански контрол над водния път е позволила на съюзниците на САЩ да продължат да изнасят петрола си, дори когато САЩ блокираха иранските продажби при санкциите за „максимален натиск“ от първия мандат на Тръмп. Свободното преминаване, казва бившият дипломат, се оказа лукс в мирно време, който Ислямската република вече не може да си позволи.

Предложеното от Зариф решение е ново споразумение за сигурност между регионалните сили, с изключение на САЩ и Израел. Той предлага отделно примирие с Вашингтон, което изисква отмяна на санкциите и военните репарации от страна на САЩ, само с деклариран ангажимент да не се изграждат ядрени оръжия от Техеран.

Никой президент на САЩ не би могъл да приеме такъв изход, който изобщо не признава дестабилизиращата регионална роля, която Иран играе, като поддържа недържавни милиции в страни като Ирак, Ливан и Йемен, и като прие терористичната атака срещу Израел от 7 октомври 2023 г. по начини, които допринесоха за решението на САЩ и Израел да започнат войната.

Тръмп сега няма друг избор, освен да намери начин да сложи край на войната, който признава ограниченията на американската мощ и е много по-креативен по отношение на предлаганите „тояги и моркови“, за да убеди Иран да сключи приемлива сделка. Това ще изисква подход, който отнема много повече време, за да постигне целта, отколкото Тръмп би предпочел. Още: Напрежението расте: Дрон удари американски танкер за газ в Египет (ВИДЕО)

За този вид дългосрочно притискане той трябва да привлече американските съюзници в Персийския залив и Европа, за които е заложено повече, отколкото за САЩ, като същевременно включва и Китай и Израел след Нетаняху. Той може да започне тези усилия сега или след като поредният кръг от военна ескалация се провали, допълнително изчерпвайки американските арсенали и създавайки нови проблеми за решаване.

Автор: Марк Чемпиън за Bloomberg