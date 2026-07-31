Трифонов се обърна срещу своя кадър Велислава Петрова: Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат

Външният министър Велислава Петрова, бивш кадър на ИТН и "откритие" на Слави Трифонов, след като през 2016 г. гостува в шоуто му, за да представи клуб "Милениум", получи остри критики от лидера на партията.

"Уважаеми, скъпи приятели, замисляли ли сте се какво означава словосъчетанието „кризисен PR“? Аз лично не се бях замислял, но днес разбрах. От днес вече знам. Кризисен PR е, когато се издъниш със самолетите, да накараш някой вместо теб да започне да върти телефона. Днес външният министър, Велислава Петрова, се обадила на своя ирански колега Абас Арагчи и му е казала: „Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.“ Добре бе, не им ли се скъсяват краката на тези хора? Не им ли растат носовете? Аз знам защо лъжат така", написа гневен пост във Фейсбук Трифонов.

Някой лъже

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По думите му управляващите се опитват да излъжат нас. "Дълбоко ни подценяват, мислят ни за тъпи и директно минават „през просото“. Значи, Велислава казала на Абас Арагчи, че самолетите не са за военни цели. А вижте какво каза Доналд Тръмп преди няколко дни в социалната си мрежа Truth Social. Цитирам: „Благодаря ви, министър-председател Радев! България подкрепя Тръмп и одобрява подкрепата за американските военновъздушни бази въпреки заплахите от Иран.“ А така! Сега на кого да вярвам? На Велислава Петрова или на Доналд Тръмп? Кой от двамата лъже? Доналд Тръмп не лъже, защото българският парламент одобри предложението на Радев в Безмер да бъдат разположени американски военни самолети-цистерни", коментира още Трифонов.

Той отправи въпрос към външния министър каква е нейната версия за разговора. "Добре бе, Велислава, как ти продължи разговора с Абас Арагчи, след като му каза, че тия самолети няма да участват в подпомагане на бойни действия? Сигурно си му казала, че тия самолети са тук, за да карат от България за Иран български пуканки. Или кисело мляко. При всички случаи нещо, което не е керосин за бойни самолети", написа още Трифонов.

Той даде и "приятелски съвет" на властта. "Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант", завърши той.

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