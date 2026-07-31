Бивш зам.-външен министър за действията на МВнР: Безсмислен и безполезен телефонен разговор с Иран

Безсмислен и безполезен. Така определи бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев телефонния разговор между България и Иран.

Вчера стана ясно, че министърът на външните работи Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи. Българският първи дипломат е уверила иранската страна, че от територията на България няма да бъдат извършвани преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

България трябваше да има по-твърда позиция

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"Начинът, по който беше проведен този телефонен разговор, беше безсмислен и безполезен от дипломатическа гледна точка, защото той не постигна своите цели, а те са потвърждаване на добрите дипломатически отношения между България и Иран, намаляване на напрежението между страните и смекчаване на позицията на Иран. Този разговор затвърди агресивното поведение на Иран към България", заяви Керемедчиев.

Източник: БГНЕС

Според него България е трябвало да има много по-твърда позиция, която да обясни това, че страната е част от НАТО и ЕС, има ангажименти, които изпълнява и води суверенна политика. "Моите критики са към начина, по който е проведен разговорът от българска страна", допълни той.

"Няма ескалация в ситуацията. Разбира се, има косвени опасности, които трябва да бъдат взети под внимание. Опасност от пряка ракетна заплаха не съществува, но Иран притежава многобройни начини за оказване на натиск, като например всяване на напрежение в обществото и очаква социалното напрежение да окаже натиск върху правителството. Иран е известен и със своите хакерски атаки срещу административни учреждения. И не трябва да изключваме варианта за активиране на терористични клетки", добави още той.

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