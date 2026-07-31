Детската болница в Бургас отваря врати с поредица от профилактични прегледи

Детската болница „Света Анастасия“ отваря врати с поредица профилактични прегледи през август. Това става възможно, след като лечебното заведение получи разрешение за дейност от Здравното министерство. Новината съобщи лично кметът Димитър Николов пред целия екип на Детската болница на 29 юли, определяйки датата като един от най-щастливите дни в живота му.

„В ръцете си държа един изключително важен документ – документ, който ни дава право да работим. От днес МБАЛДБ Света Анастасия влиза в режим на започване на работа - подготвяме заявлението за Здравната каса и се надяваме скоро да имаме договор с тях. Зад всичко това стоят усилията и енергията на много голям екип, с който започнахме работа преди 5 години. Тогава много хора ми казваха, че се хващаме с нещо невъзможно, сложно и пълно с предизвикателства и неясноти. Но ние никога не се отказахме! Благодаря на всички, които ни повярваха и ни помогнаха“, каза Димитър Николов.

МБАЛДБ „Света Анастасия“ разполага със 142 легла, разпределени в 26 клиники и отделения. Сред тях са педиатрия, детска хирургия, кардиология, неврология, ортопедия, ендокринология, нефрология, както и спешно отделение.

"Екипът на Болницата се увеличава все повече, като хората, които желаят да се присъединят към колегите са все повече – не само от региона, но от цялата страна. Веднага след като подпишем договора за финансиране на дейността с НЗОК, „Света Анастасия“ ще започне да работи в пълен капацитет. Това ще стане съвсем скоро, надявам се още в активния летен туристически сезон", заяви управителят на Детската болница в Бургас д-р Благомир Здравков. И добави, че очаква чрез безплатните консултации да се обхване максимален брой родители, които желаят децата им да бъдат прегледани.

Според д-р Здравков профилактичните прегледи ще позволят не само ранна оценка на здравословното състояние на децата, но и ще запознаят родителите с възможностите, които предлага детската болница и със специалистите, които работят в нея. Искрената ми надежда е в най-скоро време целият регион да усети силата и професионализма на нашия екип и човешкото отношение към пациентите, каза още управителят на лечебното заведение.

„МБАЛДБ „Света Анастасия“ е собственост на Община Бургас – подобна публична инвестиция се случва за първи път от много години. Понеже нашият модел на здравеопазване е много различен от този на останалите страни - за нас подкрепата и експертизата на Европейската инвестиционна банка и консултантите от испанската компания IDOM, които се включиха толкова активно и ни помогнаха в целия процес на изграждане на болницата – беше безценна. В процеса на създаване на Болницата проведохме и срещи с много чуждестранни специалисти от болниците-членове на Европейската мрежа за педиатрични грижи. Аз лично съм убеден, че един ден българин може да оглави Европейката мрежа и той може да е от нашата болница. Това е абсолютно възможно, защото ние можем да правим качествено и различно здравеопазване“, каза още Димитър Николов.

Очаквайте допълнителна и подробна информация за провеждането на безплатните профилактични прегледи в МБАЛДБ „Света Анастасия“, които ще стартират от следващата седмица.