ПЕС изключва партията на Фицо от редиците си

16 септември 2025, 17:09 часа
Партията на европейските социалисти гласува за окончателно изключване на словашката партия Смер, водена от премиера Роберт Фицо, предава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация в Politico.

Ръководството на Партията на европейските социалисти е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък, съобщиха пред Politico служители, пожелали анонимност, за да обсъдят вътрешните дискусии. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.

Това решение идва след посещението на Фицо в Пекин в началото на септември и срещата му с китайския президент Си Дзинпин и беларуския президент Александър Лукашенко.

Членството на Смер в Европейските социалисти беше преустановено през октомври 2023 г., след като Фицо влезе в коалиция със Словашката национална партия (СНС). Напоследък Фицо все по-често се сблъсква с европейските социалисти, забавяйки приемането на санкции срещу Русия. Освен това е обвинен в подкопаване на върховенството на закона в Братислава. ОЩЕ: Словакия с цинична реакция след нахлуването на руски дронове в Полша

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Словакия ПЕС Роберт Фицо информация 2025
