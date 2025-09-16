ПЕС изключва партията на Фицо от редиците си

Партията на европейските социалисти гласува за окончателно изключване на словашката партия Смер, водена от премиера Роберт Фицо, предава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация в Politico.

Ръководството на Партията на европейските социалисти е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък, съобщиха пред Politico служители, пожелали анонимност, за да обсъдят вътрешните дискусии. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.

Това решение идва след посещението на Фицо в Пекин в началото на септември и срещата му с китайския президент Си Дзинпин и беларуския президент Александър Лукашенко.

Членството на Смер в Европейските социалисти беше преустановено през октомври 2023 г., след като Фицо влезе в коалиция със Словашката национална партия (СНС). Напоследък Фицо все по-често се сблъсква с европейските социалисти, забавяйки приемането на санкции срещу Русия. Освен това е обвинен в подкопаване на върховенството на закона в Братислава. ОЩЕ: Словакия с цинична реакция след нахлуването на руски дронове в Полша