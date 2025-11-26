Войната в Украйна:

Песков: Не си правете прибързани заключения за край на войната в Украйна

26 ноември 2025, 12:34 часа
Говорителят на руския диктатор Владимир Путин - Дмитрий Песков призова да не се правят прибързани заключения относно наближаващия край на войната в Украйна, съобщи "Комерсант".

Прессекретарят на Кремъл добави и, че много хора в различни страни, включително в Съединените щати, щели да се опитват да провалят мирния процес.

Същевременно той отбеляза и, че датата на посещението на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф в Русия все още не е определена.

Малко по-рано обаче, припомняме, Юрий Ушаков, съветникът по външната политика на Путин, заяви, че посещението на Уиткоф в Москва е планирано за следващата седмица. Това той каза пред главния репортер на руската държавна телевизия "Първи канал" Павел Зарубин.

Ушаков добави и, че все още не е имало сериозно обсъждане на мирния план между представители на Русия и Съединените щати.

