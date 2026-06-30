Кремъл няма да разкрива информация с кои страни поддържа контакти за внос на гориво. Това заяви пред журналисти говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков. "По разбираеми причини няма да говорим за това", каза той в отговор на въпрос от кои страни може да се осъществява вносът на гориво. "Контактите се осъществяват", добави той, цитиран от ТАСС.

Ако бъдат постигнати споразумения за приемливи цени за внос на гориво, това ще бъде още една стъпка към стабилизирането на пазара, каза още Песков. Той пренасочи по-нататъшните въпроси към вицепремиера Александър Новак, който координира тези мерки.

Припомняме, че Русия се озова в ситуация да няма горива заради украинските удари с дронове по рафинериите й и нефтените й бази на петата година от безсмислената й война срещу Украйна.

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