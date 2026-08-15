Свободата на словото спря забраната на социални мрежи във Франция

Най-висшият съдебен орган на Франция отмени парламентарно решение, целящо да забрани достъпа до социални мрежи за деца под 15-годишна възраст, като постанови, че ограничението нарушава фундаменталните права на младите граждани на свобода на словото и комуникацията. Базираният в Париж Конституционен съвет взе това решение, с което обезсили приетия едва миналия месец закон. Магистратите заключиха, че мащабните дигитални ограничения прекрачват конституционните граници по отношение на възможността за изразяване на младите хора.

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Решението нанася сериозен политически удар на президента Еманюел Макрон. Той активно подкрепяше въвеждането на ограниченията, представяйки ги като необходима защита за развитието на децата и изтъквайки опасностите от тормоз в дигиталната среда и социалната изолация.

Преразглеждане на законодателството

Администрацията на Макрон незабавно заяви намерението си да възобнови инициативата. Президентството потвърди, че той ще работи активно за прокарването на преработен пакет от реформи, преди настоящият му мандат да изтече следващата пролет.

На министър-председателя Себастиен Льокорню е възложено да разработи алтернативна рамка. Според изявление на президентството, премиерът ще работи по изготвянето на „правно издържано законодателство, което се съобразява с решението на Конституционния съвет“.

Съгласно отпадналия законопроект, на технологичните компании щеше да бъде забранено да позволяват на потребители под 15-годишна възраст да създават нови акаунти, считано от септември. За януари беше предвидена пълна забрана за съществуващите профили.

Въпросната забрана би оказала сериозно въздействие върху дейността на големи американски и китайски технологични конгломерати. Сред засегнатите платформи щяха да бъдат Facebook, Instagram и WhatsApp на Meta, както и YouTube на Google, Snap, X на Илон Мъск и TikTok на ByteDance.

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В свое обръщение през януари френският лидер заяви: „Мозъците на децата ни не се продават“.

Глобален регулаторен проблем

Парижката правна пречка бележи първия голям пролом в нарастващия глобален консенсус за ограничаване на дигиталния достъп на подрастващите. Франция се позиционира като първата голяма европейска сила, която въведе подобни бариери, след пионерската забрана в Австралия от декември 2025 г.

Защитниците на поверителността и критиците на технологичната индустрия последователно твърдят, че задължителното потвърждаване на възрастта е технически неосъществимо и компрометира поверителността на потребителите. Предварителните данни от австралийския пазар показват, че блокирането на потребители под 16 години е довело до незначителни промени в реалното използване от подрастващите.

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Въпреки френския неуспех, международният апетит за дигитални възрастови ограничения остава силен. Коалиция от държави, включително Обединеното кралство, Канада, Германия, Полша и Нидерландия, проучиха възможността за прилагане на ограничителните мерки.

Ветото в Париж сега засилва натиска върху Брюксел да установи единен регулаторен стандарт. Европейският съюз наскоро въведе приложение за дигитално потвърждаване на възрастта, за да синхронизира изискванията за съответствие в държавите членки.