Пет години затвор за Саркози

Съд в Париж осъди бившия френски президент Никола Саркози на 5 години по обвинения за криминален заговор във връзка с твърдения, че е приел незаконно финансиране за кампанията си през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Процесът е последният в поредица от юридически проблеми за 70-годишния бивш лидер от десницата, който отрича всички обвинения.

Саркози, който беше президент от 2007 до 2012 г., вече е бил осъждан в два отделни случая и е лишен от най-високото френско отличие.

Съдия Натали Гаварино заяви, че Саркози, тогава министър и лидер на партията, „е позволил на своите близки сътрудници и политически поддръжници,

над които е имал власт и които са действали от негово име“, да се обърнат към либийските власти „с цел да получат или да се опитат да получат финансово подпомагане“.

Решението на съда обаче не следва заключението на прокуратурата, че Саркози е бил предполагаемият получател на незаконното финансиране.

