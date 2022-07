Петима са в болница след първия ден на надбягванията с бикове в Памплона (ВИДЕО)

За щастие, нито един от любителите на рискови изживявания не бе наръган от биковете, но няколко души бяха стъпкани и пострадаха при падания на павираните улици в северния испански град. Един е с контузия на крака, друг е наранил главата си при падане, а тийнейджър е с травма на ръката.

Hundreds of revelers gather for the San Fermin Festival in Pamplona, Spain on Thursday. People wearing white clothes and red scarves participated in the race in which 6 bulls weighing between 500 and 600 kg, accompanied by 6 oxen, were taken from the barn to the arena. pic.twitter.com/oV3GwVkSQb

Шест бика бяха пуснати в морето от няколко хиляди души в първото сутрешно надбягване от общо осем по време на фестивала.

"Биковете се бяха събрали в група, минаха директно през тълпата и всичко свърши доста бързо", сподели 46-годишният компютърен специалист от Шотландия Гордън МакДоналд. "Отдавна не бяхме правили това, така че всички бяха малко притеснени, не си спомняхме как точно преминава всичко", допълни той, пише БГНЕС.

Всяка година десетки хора са ранени, въпреки че повечето са причинени от падания на бегачите или от стъпкване на биковете. Последният смъртен случай беше през 2009 г., когато бик прободе 27-годишен испанец във врата, сърцето и белите дробове.

Thousands of people celebrated the start the San Fermín bull-run festival in Pamplona, Spain, for the first time in two years.



The highlight of the festival is the bull runs when thousands of people avoid six bulls as they charge along a winding route to the bullring.



(AP) pic.twitter.com/NDvqUU1LIY