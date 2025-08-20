Треньорът на АЗ Алкмаар разкри за голяма липса преди плейофа с Левски за Лига на конференциите

Старши треньорът на АЗ Алкмаар Мартен Маартенс говори на пресконференция преди първия мач от плейофа на Лига на конференциите срещу Левски на Националния стадион "Васил Левски". Специалистът разкри, че номер 10 в тима му Свен Мийнанс ще пропусне срещата поради контузия. Креативният полузащитник бе сменен принудително при последния двубой на отбора в Ередивизи и явно не е възстановен. Специалистът обаче не е притеснен, тъй като разполага с широчина в състава.

Свен Мийнанс ще отсъства за АЗ Алкмаар

"Ние сме готови за следващата стъпка. Нашият номер 10 - Свен Мийнанс, пропуска срещата. Имаме голяма състав, който натрупа опит в Лига Европа. Готови сме, ако искаме да постигаме големи неща, трябва да сме готови. Ние трябва да си вземем поуки от последните два мача. Левски е стабилен отбор в защита. Левски е в добра форма в шампионата и това дава самочувствие на играчите", започна Маартенс.

"Ние сме тук, за да вземем добър резултат преди реванша в Нидерландия", допълни треньорът на АЗ. Според VoetbalNieuws специалистът ще заложи на схема 4-3-3 с Ром Джейдън Овусу-Одуро на вратата и пред него защитниците Денсо Касиус, Воутер Гус, Алешандре Пенетра и Меес де Вит, като в халфовата линия ще действат Класи, Кеес Смит и Мекс Меердинк, а в нападение ще бъдат Исак Йенсен, Ибрахим Садик и Трой Парът.

