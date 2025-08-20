Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 21 август 2025 г. (четвъртък)

През последните дни жегата отстъпи, но все още има градове в България, където високите температури ще са предизвикателство за жителите им. На 21 август 2025 г. най-топло се очаква да бъде във Видин, където ще е 36°. 35° ще бъде в Монтана, Ямбол и Силистра. През деня в страната ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. В  София се очакват около 32°, показва прогнозата за времето

Незначителна облачност в планините

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26°, на 2000 метра - около 17°.

Топла морска вода

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. 

Слънцето в София ще изгрее в 6 ч. и 40 мин. и ще залязе в 20 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 39 мин.

