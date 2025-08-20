Войната в Украйна:

Появи се версия от какво е починало момчето, което падна от парашут в Несебър

Появи се версия за причината за смъртта на 8-годишното момче, което падна от 40 м височина от парашут в морето край Несебър. Според неофициална информация на NOVA момчето е починало от тежка гръдна травма. Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми. Припомняме, че по-рано днес стана ясно още, че са намерени части от скъсаните колани, с които починалото дете е било завързано.

Снимка: iStock

Водолази са открили катарамите на предпазните колани, с които е било завързано по време на парасейлинг детето, съобщи БНТ. Частите, които водолазите са успели да открият, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата. Трима души, отговаряли за съоръжението, са с повдигнати обвинения. Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.

Разказът на майката

От сърцераздирателен разказ на майката пред bTV стана ясно, че преди да се качат на водната атракция, не е бил направен никакъв инструктаж. "Нито инструктаж се проведе, нито нищо. Като ни издигнаха нагоре, не знам на колко метра, постояхме малко горе, разглеждаше, държеше се и си въртеше очичките. Виждаше колко е хубаво морето, виждаше хотела, в който бяхме отседнали, лунапарка в Слънчев бряг и искаше вечерта да отидем там с баща му. След това само се чу как се скъсват коланите за части от секундата", сподели Мария Денева, майката на осемгодишното дете.

Яна Баярова
