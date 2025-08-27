Петте причини на Путин за вечна война

Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп успее да спре войната на Русия срещу Украйна и да постигне траен мир, той несъмнено ще заслужи Нобеловата награда за мир. За да може обаче споразумението да издържи по-дълго, отколкото мастилото изсъхва, то трябва да е приемливо и за двете страни, пише The Hill. Според изданието в момента не е възможно да се накаже агресорът в степента, която заслужава. Компромисът е неизбежен, дори ако е неприемлив за жертвата, т.е. Украйна.

Русия се готви да излезе от специална конвенция, за да крие мъчения и изтезания

Приемливи варианти?

Изданието посочва, че има два легитимни и устойчиви начина за прекратяване на войната в Украйна. Например, Украйна и Русия да подпишат споразумение, което не удовлетворява желаните цели и на двете страни или Русия доброволно да се откаже от империалистическата си война, но този вариант е малко вероятен. Ето кои са петте причини, поради които руският диктатор Владимир Путин няма никакво намерение да сложи край на войната.

Още: Зеленски: Украйна е готова да сложи край на войната, решението зависи от световните лидери

Причините

Първо, Русия искрено вярва, че Украйна трябва да бъде унищожена като държава, за да може тя (Русия) да оцелее. Изданието отбелязва, че политическото и вероятно физическото оцеляване на Владимир Путин зависи от изхода на войната.

Второ, с оглед на това, че от началото на войната в Украйна са загинали и са ранени над 1 млн. руснаци, а така също са въведени и санкции срещу Русия, които разрушиха икономиката, само съкрушителната победа ще бъде приемлива за страната агресор.

ЕС се изчерпва и ще пощади руския петрол и газ в 19-ия пакет санкции

Трето, кремълският диктатор разбира добре, че в момента, в който войната свърши стотици хиляди демобилизирани войници - разярени, агресивни и въоръжени, ще се нахвърлят срещу руското общество и нивото на престъпността ще скочи още. Путин разбира, че гладните войници, които се върнат у дома могат да свалят режима му.

Още: FT разкри плановете на САЩ за Украйна след края на войната

Четвърто, руският диктатор създаде военна икономика, която носи полза на значителна част от населението на страната и елита. След края на войната прехода от тази икономика към потребителска може да предизвика трудности с адаптирането и да настъпи спад.

И пето, но не на последно място - войната срещу Украйна позволява на Путин да представя Русия като велика държава. Когато войната свърши руснаците и руският елит ще разберат, че Владимир Путин е превърнал страната им в придатък на Китай и Северна Корея.

За да спрат Русия: Финландия и Полша впрягат природните сили