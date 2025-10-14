Войната в Украйна:

Почина и вокалистът на групата "ДНК", който пострада при пожара в дискотеката в Кочани

14 октомври 2025, 14:33 часа 192 прочитания 0 коментара
След седем месеца дълго лечение, почина Владимир Блажев – Панчо, един от вокалистите на групата "ДНК", която имаше участие в дискотека "Пулс" в Кочани, където пожар отне живота на десетки млади хора. Панчо беше приет и се лекуваше в частна болница в тежко състояние, на командно дишане. Новината за смъртта му беше официално потвърдена от прокуратурата в Северна Македония. От там допълват, че ще бъде назначена аутопсия, съобщи БНТ.

По време на инцидента, животът си загубиха петима членове на групата, както и част от екипа по поддръжката.

 Припомняме, че на 16 март тази година фойерверки предизвикаха голям пожар в дискотека "Пулс" в северномакедонския град Кочани. Малката зала е била препълнена с млади хора, дошли да слушат и да се забавляват с любимата си група. По време на пожара загинаха 59 души. След това починаха още трима, Панчо е 63-ата жертва.

Разследващите власти в Северна Македония откриха редица нередности при издаването и проверяването на лиценза на заведението. Служители в министерства, полицаи, кмет и други бяха задържани. Все още обаче старт на делото не е даден.

По-рано през деня стана ясно, че от инфаркт е починал един от първите задържани – Владо Петров, служебно лице, издал ненадлежно разрешително за паркиране пред дискотеката.

Виолета Иванова
