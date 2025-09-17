6 месеца институционално мълчание: Жители на Скопие поискаха правосъдие за трагедията в Кочани

На Македонския площад в Скопие вечерта на 16 септември се състоя шествие в памет на жертвите на трагичния пожар в дискотека "Пулс" в Кочани, който пламна на 16 март тази година и отне живота на 62-ма души. Около 200 други бяха ранени и откарани в болници в страната и чужбина за лечение, включително в България. Събитието беше организирано от инициативата "Кой е следващият?", с цел да се отдаде почит на загиналите, да се подкрепят техните семейства и пострадалите. Някои от ранените все още са в процес на рехабилитация след инцидента, станал преди половин година.

Гражданите в центъра на столицата на Северна Македония оставиха послания до семействата на жертвите.

Още: Децата ни ги няма, а вие мълчите: За 20-ти път хората в Кочани търсиха справедливост

Без правосъдие

„Шест месеца без правосъдие в Кочани“ - това е едно от посланията, адресирано и до властите в Скопие.

И още: „Шест месеца институционално мълчание за Кочани“; „Ние сме тук, за да отдадем почит на жертвите в дискотека „Пулс" и да напомним на институциите да си свършат работата, от утре вече няма да мълчим".

Още: Български ученици дариха средства на пострадали от трагедията в Кочани

Гражданите отдадоха почит с мълчание. Подобни мирни събирания бяха организирани още в самия град Кочани и в Щип същата вечер, съобщава местната медия nezavisen.mk.

Снимка: Getty Images

Хората задават редица въпроси към властта и говорят за корупция, след като станаха ясни фрапиращи нарушения в обекта, които са довели до злощастния край на концерта на рок групата "ДНК". На него са присъствали около 500 души при продадени 250 билета. Дискотеката не е имала пожарогасители, план за евакуация, пожарен план и втора врата за напускане при екстремни ситуации.

Още: Месеци след трагедията в Кочани: Ето къде младежите ще се забавляват безопасно

Обвинението

Обвинителният акт, който беше представен от прокуратурата на пресконференция в Скопие на 13 юни, включва 34 физически лица и три юридически лица.

Сред тях са трима бивши кметове на Кочани, двама бивши министри на икономиката, четирима директори на Дирекцията за защита и спасяване, инспектори от Държавната пазарна инспекция, строителни инспектори от общината, членове на екипа за сигурност, както и три отговорни лица, собственици и управители на дружеството CLASSIC DM - Кочани с дъщерно дружество Cabaret PULS и дружеството MMMM CAFE - Кочани.

Всички са включени в едно дело и са преследвани за извършване на престъплението "провокиране на сериозни действия срещу обществената сигурност".

Още: Нова шокираща подробност за трагедията в Кочани (СНИМКИ)