14 октомври 2025, 11:28 часа 185 прочитания 0 коментара
Почина един от заподозрените за пожара в дискотеката в Кочани

Почина един от първите заподозрени и задържани след пожара в дискотека в Кочани. Припомняме, че през март там загинаха 59 души, а по-късно от изгаряния живота си загубиха още трима. Владо Петров е получил сърдечен удар, най-вероятно причинен от силния стрес след трагичния инцидент в дискотека "Пулс".

Той беше един от основните заподозрени, тъй като в качеството си на главен инспектор по движението, е издал ненадлежно разрешително за паркиране пред дискотеката, съобщи БНТ.

Половин година по-късно, градът и местната общественост в Кочани са изправени на нокти заради липсата на развитие по случая. Родители и близки на загиналите деца всеки ден затварят кръговото движение в града в знак на протест и с искане за справедливост. Според тях делото се бави нарочно от адвокати на задържаните, сред които са министър и много държавни служители.

Обвинението

Обвинителният акт, който беше представен от прокуратурата на пресконференция в Скопие на 13 юни, включва 34 физически лица и три юридически лица.

Сред тях са трима бивши кметове на Кочани, двама бивши министри на икономиката, четирима директори на Дирекцията за защита и спасяване, инспектори от Държавната пазарна инспекция, строителни инспектори от общината, членове на екипа за сигурност, както и три отговорни лица, собственици и управители на дружеството CLASSIC DM - Кочани с дъщерно дружество Cabaret PULS и дружеството MMMM CAFE - Кочани.

Всички са включени в едно дело и са преследвани за извършване на престъплението "провокиране на сериозни действия срещу обществената сигурност".

