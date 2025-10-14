Войната в Украйна:

Соловьов тръби как Русия подценява Украйна, а Кремъл подготви мобилизация без официално да я обявява

14 октомври 2025, 06:31 часа 282 прочитания 0 коментара
Соловьов тръби как Русия подценява Украйна, а Кремъл подготви мобилизация без официално да я обявява

"Изгубих всякакъв оптимизъм и илюзии – силно недооценяваме това, което се случва. Мислим си, че срещу нас противостои украинският военнопромишлен комплекс, който получава някаква западна помощ, от НАТО – с готови продукти. И по някое време украинската икономика ще се срине, защото НАТО и Европа искат мир, а Украйна няма (безкраен) ресурс за мобилизация. Какво виждаме всъщност сега? Виждаме, че ударите, които нанасяме достатъчно ефективно по украинска територия, не са решаващи. Причината е проста – украинският военнопромишлен комплекс е изнесен извън украинска територия. И на второ място – какво количество чужди наемници воюват в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Никакви илюзии не трябва да имаме – цели направления". Думите са на популярния руски телевизионен водещ Владимир Соловьов.

Русия се готви за война

Тези думи на Соловьов всъщност са допълнение към следното – руското правителство разреши на руското военно министерство да използва резервисти извън руска територия без да бъде обявена официална мобилизация, предаде бларуската опозиционна медия NEXTA.

Вече са одобрени законови изменения и е само формалност руският парламент да ги приеме – резервистите може да бъдат призовавани за специални тренировъчни лагери и изпращани да вършат "задачи в областта на отбраната". Какви задачи – контратерористични операции и дори участие във войни извън Русия. А решения за свикване на резервисти може да взема лично Владимир Путин, като срокът за свикване ще е 2 месеца. Русия вече подписа договори за всеобхватно военно сътрудничество със Северна Корея и с Иран.

Популярният украински телеграм проект Deep State изчислява, че Русия може да мобилизира около 2 000 000 резервисти. Законът ефективно премахва правните бариери за разполагане на резервисти в бойни действия без обявяване на мобилизация. Според адвокат Сергей Жорин това ще позволи на Кремъл "бързо да укрепи армията в чужбина, без да провокира социално напрежение в страната".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
