Войната в Украйна:

Руската въгледобивна промишленост е изправена пред най-тежката си криза от 30 години

14 октомври 2025, 10:45 часа 468 прочитания 0 коментара
Руската въгледобивна промишленост е изправена пред най-тежката си криза от 30 години

Санкциите, нарастващите разходи и ниските цени вкараха руската въгледобивна промишленост в най-тежката й криза от над 30 години насам. Това пише британското финансово издание Financial Times в свой анализ. През първите седем месеца на годината загубите на сектора са два пъти повече, отколкото за цялата 2024 г., двадесет и три компании вече са преустановили дейност, а над 50 други са изложени на риск, се посочва в него.

Продажби с големи отстъпки

Транспортните разходи са се увеличили до 90% от цената на въглищата, принуждавайки износителите да продават гориво с големи отстъпки, само за да поддържат приходите от чуждестранна валута и да запазят работните места, пише още Financial Times.

Още: След петрола и бензина: Още една индустрия в Русия е в плачевно състояние

Данни от Федералната държавна статистическа служба на Русия Росстат показват, че руският въгледобив е претърпял загуби в размер на 2,8 милиарда долара през първите седем месеца на 2025 г. - двойно повече от общата сума за цялата 2024 г. и рязък спад спрямо 2023 г., когато руската въгледобивната промишленост е генерирала печалби в размер на почти 4,6 милиарда долара.

Заетост за над 140 000 души

Изданието отбелязва, че руската въгледобивната промишленост пряко осигурява заетост на над 140 000 души и остава от критично значение в някои области, както като източник на заетост, така и като източник на финансиране за местните бюджети.

Още: Репортаж: Миньори, избягали от руската окупация, поддържат въгледобива в Украйна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Financial Times посочва, че цените на въглищата за отопление са достигнали многогодишни минимуми в световен мащаб през 2025 г. - с 78% по-ниски от върховите стойности през 2022 г. - но проблемът е по-сериозен за Русия, която се сблъсква със западни санкции и логистични затруднения.

Въглищният сектор в окупирания Донбас изпитва значителни проблеми, като руските инвеститори започват да се отказват от мините, които руската държава им е предоставила, след като не са успели да ги направят рентабилни.

Руското правителство е проектирало своята военна икономика така, че да дава приоритет на инвестициите в руската вътрешна индустриална база, което от своя страна има отрицателни ефекти, много от които са потенциално дългосрочни, върху много граждански сектори и руската икономика като цяло, подчертава изданието.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Русия Въглища руска икономика въгледобив война Украйна
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес