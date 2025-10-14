Нарастват VIP полетите до Гърция: Ето най-предпочитаните дестинации на важните гости

Използването на частни самолети в Европа непрекъснато се увеличава, както от заможни хора, така и от бизнеси, предаде гръцкото издание Kathimerini. Ръстът на частни полети в сравнениес миналата година е 12%. Миналата година са извършвани средно по 2065 полета на ден, като присъствието на частни самолети също е било силно на гръцките летища, особено през лятото. От юни до август това лято са осъществени 3324 частни полета в чужбина.

Най-предпочитаните дестинации

Атина, Родос, Корфу, Миконос, Санторини, Ираклион, Парос и Каламата са основните дестинации за частни полети и полети с въздушно такси.

Повече от 8000 събития се провеждат през летния сезон в цяла Гърция, както от страната, така и от чужбина, което утежнява проблема със задръстванията във въздуха. ОЩЕ: Учебен самолет на гръцките ВВС се разби край Атина

Стачката на гръцките авиодиспечъри

Информацията идва на фона на неотдавнашната стачка на гръцките превозвачи, която доведе до закъсненията на полетите на летището в Атина.

По този начин контрольорите изразяват категоричното си несъгласие с новия законопроект за административната трансформация на Гражданската авиационна администрация. Самите те го характеризират като „спонтанен аборт“, твърдейки, че от първия ден на прилагането му той ще предизвика организационна парализа в органа, вместо подобрение. Има обаче и гласове, които повдигат съмнения относно финансови съображения зад реакцията на контрольорите, тъй като се очаква законопроектът да засегне определени техни предимства. ОЩЕ: Закъсненията на полетите на летището в Атина продължават