Олимпийската вицешампионка от Париж 2024 мисли да се оттегли от спорта едва на 29 години

Поредният тенис сезон е към своя край, което може да доведе до още оттегляния от спорта. Гаел Монфис обяви, че ще се пенсионира в края на 2026 година, а Петра Квитова се оттегли след US Open. Имаше и няколко играчи, които просто решиха да приключат сезоните си по-рано поради натоварения график. Този ход предприеха Даруя Касаткина и Паула Бадоса. Сега става ясно, че друга тенисистка от женския елит мисли да окачи ракетата си.

Втората от Париж 2024 мисли да се оттегли

Става въпрос за Дона Векич. Наскоро сребърната медалистка от Олимпийските игри в Париж 2024 направи сериозен намек за бъдещето си в спорта. 29-годишната тенисистка сподели в интервю пред "Tennis", че краят на кариерата ѝ определено наближава. "Проблемът е, че става все по-трудно да правя нещата, които трябва да правя, за да бъда на нивото, на което искам да бъда. Честно казано, това е ежедневна битка. Опитвам се да се справям ден за ден и да видя колко мога да натисна себе си, защото този спорт е брутален", призна тя.

В момента Векич заема 71-во място в световната ранглиста, като досега през сезона е изиграла 33 мача на WTA, от които е спечелила 12 и е загубила 21. Но натовареният график явно постоянно е в съзнанието ѝ, тъй като Векич добавя: "Вчера гледах Винъс Уилямс и видях реклами за тениса като най-здравословния спорт в света. Казах си: "Какво? По-скоро най-нездравословният спорт в света, ако го играеш толкова много, колкото ние, и живееш живота, който ние водим!". И споделяйки представата си за това как може да изглежда след пенсионирането, Векич добавя: "Имам толкова много интереси, но когато спра, мисля, че просто ще искам да си почивам."

Тя със сигурност ще заслужи почивка след фантастичната си кариера, която включва и великолепния олимпийски медал в Париж миналата година. Векич може да се похвали с общо четири титли на WTA. Най-високото ѝ класиране в ранглистата пък е 17-о. През кариерата си тя е заработила над 10 милиона долара от наградни фондове.

