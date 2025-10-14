Поредна среща между Тръмп и Зеленски: Ще получи ли Украйна ракети "Томахоук"?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще бъде домакин на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом по-късно тази седмица - в петък, 17 октомври, според данни на Кристофър Милър, главния кореспондент на Financial Times в Киев. Това стана, след като украинският лидер заяви, че отива във Вашингтон, за да се срещне с американския си колега. "Мисля, че да", каза американският президент, докато пътуваше към дома си от Близкия изток, в отговор на въпрос на репортер дали ще бъде домакин на украинския лидер в Белия дом в петък.

ОЩЕ: Тръмп към Путин: Като не искаш край на войната в Украйна, пращам им "Томахоук"

За какво ще е срещата?

Двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег.

В разговор с репортери в Киев Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети "Томахоук" са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса.

Зеленски заяви и че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахоук" на Украйна може да дойде от три източника - програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ и замразени руски активи. "Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

ОЩЕ: Зеленски: Русия се страхува, че ще ни дадат "Томахоук". АЕЦ Запорожие 3 седмици е на генератори (ВИДЕО)

Припомняме, че Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахоук", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.