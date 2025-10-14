Войната в Украйна:

Поредна среща между Тръмп и Зеленски: Ще получи ли Украйна ракети "Томахоук"?

Поредна среща между Тръмп и Зеленски: Ще получи ли Украйна ракети "Томахоук"?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че ще бъде домакин на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом по-късно тази седмица - в петък, 17 октомври, според данни на Кристофър Милър, главния кореспондент на Financial Times в Киев. Това стана, след като украинският лидер заяви, че отива във Вашингтон, за да се срещне с американския си колега. "Мисля, че да", каза американският президент, докато пътуваше към дома си от Близкия изток, в отговор на въпрос на репортер дали ще бъде домакин на украинския лидер в Белия дом в петък. 

За какво ще е срещата?

Двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег.

В разговор с репортери в Киев Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети "Томахоук" са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса.

Зеленски заяви и че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахоук" на Украйна може да дойде от три източника - програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ и замразени руски активи. "Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

Припомняме, че Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахоук", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.

Виолета Иванова
