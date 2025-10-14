Загуби за милиони: Крадци на руски книги вилнеят из библиотеките в Европа

Около 170 произведения на руски класически автори са били откраднати в цяла Европа в периода 2022–2023 г., причинявайки загуби от около 3.3 млн. долара, съобщава The Guardian. Според изданието кражбите са станали в библиотеки в Германия, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария и Естония. Повечето от откраднатите книги са с произведения на Александър Пушкин.

Как са ставали кражбите?

Млад мъж и жена сядат на задния ред в читалнята на университетската библиотека във Варшава, Полша. Читателските им карти носят имената на Силвена Хилдегард и Марко Оравец. На бюрото пред тях има осем книги с пожълтели страници, които са от колекцията на библиотеката от 19-ти век - редки издания на класически произведения с поезия, драма и художествена литература от Александър Пушкин и Николай Гогол.

Когато двамата не се връщат след почивка, охраната в библиотеката открива, че пет от осемте книги са изчезнали. Едно от липсващите произведения на Пушкин е поема за приключенията на двама разбойници. Сякаш крадците са искали да изпратят съобщение.

По-задълбочено разследване разкрива, че още 74 книги с руска литература са били откраднати през седмиците или дори месеците.

Повечето книги във варшавската библиотека са снабдени с магнитна лента, която задейства аларма на изхода, освен ако не е деактивирана. Но по-старите книги са били без нея, тъй като лепилото на магнитната лента можело да повреди хартията.

Изчезването на книгите стана водеща новина в Полша.

Има и задържан

Още през пролетта на 2022 г. властите започнаха да подозират, че това не са изолирани престъпления. През декември същата година полицията в Латвия арестува мъж, чиято ДНК е открита в книги, оставени по време на кражбата в Националната библиотека в Рига осем месеца по-рано. Заподозреният притежавал библиотечни карти от Мюнхен, Вилнюс, Париж, Киев и Виена, както и колекция от библиотечни печати и инструменти за реставрация на печатни материали, като например комплект игли и макари с конци.

Едър и плешив, с прошарена брада, мъжът е идентифициран по паспорта си като Бека Цирекидзе, 46-годишен грузински гражданин. Разследващите открили, че той има опит в търговията с антики и криминално досие за кражба. ДНК-то му съвпада и с това, открито на мястото на кражбите на книги през април 2022 г. в съседна Естония, където е екстрадиран и изправен пред съд.

Арестът на Цирекидзе далеч не е краят на историята. По време на два процеса в Тарту и Талин през първата половина на 2024 г. той мълчи дали някой му е поръчал да краде книги, въпреки че това би смекчило присъдата му. Той е осъден на три години и половина затвор.

Всичко това остави следователите с един централен въпрос - наистина ли тези кражби са дело на екип от криминални гении или просто група случайни хора, грабващи културни съкровища, които са били там за вземане?

По време на разпита на заподозрените в Тбилиси, разследващите постигнаха пробив. В ареста една от заподозрените призна, че е една от двамата, откраднали книгите във Варшава. Най-накрая, изглежда, разследващите имаха източник, който може да хвърли светлина върху вътрешните механизми на обирите на Пушкин.

Едва през април 2025 г. картината започна да се изяснява. Михаил Замтарадзе, мъжът, арестуван на летището в Брюксел през ноември 2023 г., се яви пред съд във Вилнюс, Литва. Той беше обвинен в кражба на 17 книги на стойност над 600 000 евро от университетската библиотека на града през май 2023 г. Замтарадзе, едър 50-годишен грузинец с високо чело и брада, не отрече кражбата на книгите. Той обаче представи кражбата като престъпление, извършено по възможност. Той каза на съдията, че е печелил доходи, като е купувал и продавал стари вещи, и че е посетил литовската столица с намерението да купува книги, а не да ги краде.

От приблизително 170-те изчезнали книги, нито един от оригиналите не е възстановен.