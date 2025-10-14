Войната в Украйна:

В борбата срещу цигарите всичко е позволено: Ердоган хвана ръката на Мелони (ВИДЕО)

14 октомври 2025, 10:52 часа
В борбата срещу цигарите всичко е позволено: Ердоган хвана ръката на Мелони (ВИДЕО)

Докато всички говорят за мира в Близкия изток в Египет, на заден план изплува в социалните мрежи една друга битка, за която никой не знаеше досега. Тази на турския президент Реджеп Тайип Ердоган срещу цигарите. По време на кратък разговор в кулоарите на срещата на върха видео между Ердоган и италианския премиер Джорджа Мелони стана хит в социалните мрежи. Турският пезидент хвана ръката на италианския премиер и каза, че трябва да я накара да спре цигарите.

Всички харесват Мелони

Министър-председателят на Италия Джоржа Мелони изглежда е харесвана от лидерите в света, като това почти никога не остава незабелязано. За нейното внимание се борят не един или друг политик. 

Напоследък сякаш от чара й е впечатлен и американският президент Доналд Тръмп. ОЩЕ: Увенча ли се с успех мисията на Мелони да покори с чар Тръмп (СНИМКИ)

През май пък албанският премиер Еди Рама неочаквано падна на колене пред италианския министър-председател Джорджа Мелони, а видеото стана хит в социалните мрежи и доведе до различни коментари и закачки по темата. Случката се разигра в Тирана, където се провеждаше Шестата среща на върха на европейската политическа общност под мотото „Нова Европа в нов свят“, на която присъстваха лидери над 40 европейски държави. ОЩЕ: Еди Рама падна на колене пред Мелони (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Италия Реджеп Тайип Ердоган Египет цигари Джорджа Мелони
