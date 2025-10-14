Германският външен министър с две условия за войните в Газа и Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул зави, че разчита палестинската ислямистка групировка "Хамас" да не играе никаква роля в Ивицата Газа в бъдеще, предаде ДПА. "Хамас" трябва да бъде разоръжена и да няма повече политическо влияние, каза снощи министърът в ефира на германската обществена телевизия A Ер Де. "И палестинците ще имат задачата да се откажат от тази организация", посочи Вадефул. Още: Световните лидери подписаха декларацията за прекратяване на огъня в Газа (ВИДЕО)

"Хамас" = "чист терор"

Той отбеляза, че "Хамас" означава "чист терор". Министърът добави обаче, че "Хамас" е и идеология. Хората биват подтиквани към радикализъм, когато нямат перспективи за бъдещето, каза той. "Ето защо сега трябва да отворим пътища за палестинците да живеят там, за да имат шанс един ден да имат своя собствена държава".

По думите му, предпоставка за това е палестинците да се еманципират от войнствената групировка и да намерят нова форма на сътрудничество.

Вадефул каза, че е налице исторически момент, който означава много повече от примирие. За първи път, по думите му, всички в региона са ангажирани с целта да постигнат мирно съжителство. Арабските държави са оттеглили подкрепата си за "Хамас" и са предложили перспектива за разбирателство с Израел.

Сега, по думите на министъра, "за първи път има ситуация, в която Израел и неговите съседи искат едно и също нещо, а именно да живеят заедно в мир, сигурност и помирение".

А за войната в Украйна?

"Американският президент Доналд Тръмп даде решаващ принос за споразумението относно Ивицата Газа. И Германия го призовава сега да продължи усилията си за започване на преговори между Русия и Украйна", заяви още Вадефул по време на среща с българския си колега Георг Георгиев в София.

Германското правителство има "големи очаквания към американската администрация, тъй като президентът Тръмп показа, че е заинтересован от сключването на мирни споразумения в различни части на света", заяви германският външен министър. Германия е готова да подкрепи Тръмп в такава мирна инициатива, добави Вадефул. "Струва си да се положат всички усилия, за да се направи нов опит в Украйна сега, преди да избухне по-мащабна война там", добави министърът.