Размахвал мачете: Хванаха криминално проявен и съден в столичен мол

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за извършени хулигански действия в столичен мол. Човекът размахвал мачете.

На 12 октомври 2025 г. около 19.30 часа в мол на бул. „Цариградско шосе“ в София, обвиняемият Н.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Той е извадил нож тип “мачете“ и го е размахвал в различни посоки и към различни хора, без да е бил предизвикан от пострадалите.

Още: Германия: Атака с мачете в местен университет, нападателят е застрелян (СНИМКА)

Н.А. е извършил деянието с особена дързост, като демонстрирал безнаказаност и пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2,вр. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до 5 години.

Още: Съдът заседава по делото на Семерджиев за побой с мачете

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

В Софийски районен съд предстои да бъде внесено искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо Н.А, предава БГНЕС.

Още: Полицията в австрийски град застреля нападател, въоръжен с мачете