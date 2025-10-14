Войната в Украйна:

Мъж в домашен арест си загуби портмонето, деца му го върнаха

14 октомври 2025, 09:51 часа 286 прочитания 0 коментара
Мъж в домашен арест си загуби портмонето, деца му го върнаха

Мъж в домашен арест се отклони от мярката, но си загуби портфейла и така го хванаха. В обедните часове вчера, 12-годишната Божидара и брат ѝ Стилиян, шестокласници в СУ „Сава Доброплодни“ се прибирали от училище към дома им. В подлеза на автогарата в Шумен забелязали черно мъжко портмоне.

Божидара се навела, взела го, и го отворила. Видяла, че има документ за самоличност и голяма сума пари. Децата позвънили на майка си, и разказали какво се е случило.

Срещнали се, жената видяла, че парите в портмонето са 950 лева. Отишли в районното управление в града, за да ги предадат.

Още: Пускат под домашен арест общинските съветници от Варна

Станало ясно, че личната карта е на мъж от търговищкото село Буховци, който се отклонил от мярка “домашен арест“, бил установен и задържан в полицейския арест в Шумен.

Поради деликатната ситуация, не е осъществена среща между децата и собственика, за да им благодари за доблестната постъпка.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Божидара и Стилиян са деца на служител в сектор „Криминална полиция“ в районното управление в града.

Още: Пуснаха под домашен арест собственика на дома на ужасите в Ягода

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашен арест задържан мъжко портмоне информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес