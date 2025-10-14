Мъж в домашен арест си загуби портмонето, деца му го върнаха

Мъж в домашен арест се отклони от мярката, но си загуби портфейла и така го хванаха. В обедните часове вчера, 12-годишната Божидара и брат ѝ Стилиян, шестокласници в СУ „Сава Доброплодни“ се прибирали от училище към дома им. В подлеза на автогарата в Шумен забелязали черно мъжко портмоне.

Божидара се навела, взела го, и го отворила. Видяла, че има документ за самоличност и голяма сума пари. Децата позвънили на майка си, и разказали какво се е случило.

Срещнали се, жената видяла, че парите в портмонето са 950 лева. Отишли в районното управление в града, за да ги предадат.

Станало ясно, че личната карта е на мъж от търговищкото село Буховци, който се отклонил от мярка “домашен арест“, бил установен и задържан в полицейския арест в Шумен.

Поради деликатната ситуация, не е осъществена среща между децата и собственика, за да им благодари за доблестната постъпка.

Божидара и Стилиян са деца на служител в сектор „Криминална полиция“ в районното управление в града.

