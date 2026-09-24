България и още 50 държави осъдиха руската агресия и подкрепиха Украйна (ВИДЕО)

България и още 50 държави подписаха общо изявление в подкрепа на Украйна и осъдиха руската агресия. Документът беше представен в централата на ООН в Ню Йорк от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Към момента обаче от българското Министерство на външните работи или от друг представител на правителството няма публичен коментар за присъединяването на страната към позицията.

В изявлението подписалите държави потвърждават ангажимента си към принципите на Устава на ООН, както и към суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите. Те подчертават и правото на Украйна на самоотбрана и заявяват солидарност с Киев на фона на продължаващата война.

"Ние сме солидарни с Украйна, докато тя продължава да се изправя срещу водената от Русия агресивна война. Дълбоко сме обезпокоени от ескалацията от страна на Русия срещу цивилното население и гражданската инфраструктура в цяла Украйна, причинила рекордно висок брой жертви през последните месеци. Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население", се посочва в общата позиция. Още: На първа линия срещу руските саботажи: Потърпевшата Полша насочи Радев към подкрепа за Украйна

Призив за прекратяване на войната

В документа се обръща специално внимание и на руските атаки в Черно море, както и на действията на Москва, които според подписалите държави застрашават украинския износ на зърно и световната продоволствена сигурност. Страните призовават Русия да прекрати агресията и да се включи в съдържателни преговори за постигане на мир.

"Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да спре своята агресия, да приеме прекратяване на огъня и да се ангажира съдържателно в преговори за цялостен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право", се казва в изявлението.

Подписалите документа настояват още за връщането в Украйна на задържани, насилствено преместени или депортирани цивилни, включително деца. В позицията е включен и призив за връщане на военнопленниците и интернираните лица. Още: "Умишлен саботаж": Подпалиха станция на Starlink в Полша, помагаща на украинската армия

Позицията на Йотова в ООН

Присъединяването на България към изявлението идва ден след речта на президента Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН. В нея тя постави акцент върху сигурността в Черноморския регион и обяви, че България подготвя инициатива по темата, като определи сигурността и стабилността на Черно море като неразделна част от националната сигурност на страната.

"Войната между Русия и Украйна излезе извън териториалните води на страните в конфликта, което днес засяга пряко България", заяви Йотова от трибуната на ООН. Тя отново призова за постигане на мир чрез дипломатически средства. Още: Испанският премиер срещу Путин и Нетаняху: Да укрепим Международния наказателен съд, не може винаги силният да е прав (ВИДЕО)

Сред подписалите общото изявление в подкрепа на Украйна са Европейският съюз, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южна Корея, Норвегия, Швейцария и редица европейски държави. САЩ и Китай не са сред страните, присъединили се към позицията.