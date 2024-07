Пожар в жилищна сграда в Ница отне живота на седем души (ВИДЕО)

Пожар е избухнал през нощта в жилищна сграда в работнически квартал в южния френски град Ница. Загинали са седем души, предаде АФП.

От пожарната са получили сигнал около 2:30 часа през нощта за пламъците.

Причината за възникването на пожара все още не е известна.

