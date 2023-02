Пожар в рафинерия на "Лукойл" край Нижни Новгород (ВИДЕО)

Видео, публикувано в „Телеграм“ канала на Moscow Times, показва гъст облак черен дим, издигащ се над рафинерията, както и огън.

Кадри разпространи и беларуската опозиционна телевизия NEXTA в Twitter:

In the city of #Kstovo, #NizhnyNovgorod region, an oil refinery is on fire. pic.twitter.com/B1hMrLte2q