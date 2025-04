Пожар в руска корабостроителница, Белгород е като арт инсталация заради украинските дронове (ВИДЕО, СНИМКИ)

Пожар пламна в корабостроителницата "Онега" в руския град Петрозаводск, който е столица на Република Карелия. Той е възникнал в четвърти цех на обекта, където се съхраняват контейнери със запалими вещества. Според медийни съобщения при пожара са пострадали трима души. Предполага се, че поне двама от тях са били заварчици, работещи в завода. И двамата са в тежко състояние. По предварителни данни - причината за пожара е експлозия на газова бутилка.

🔥 A massive fire has broken out at the Onezhsky Shipbuilding Plant in Petrozavodsk, Karelia, Russia. The blaze has already spread across 1,500 square meters. pic.twitter.com/0GcMOMXQoZ