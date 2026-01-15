Полетите с частни самолети на богатите съсипват усилията в борбата за климата

Преди срещата на Световния икономически форум в Давос, която е насрочена за 19 януари, от "Грийнпийс" разкритикуваха остро участниците в нея, които противно на целите на световното събитие, всъщност допринасят с действията си за глобалното замърсяване.

Докато форумът в Давос търси решения на глобалните проблеми, богатите и влиятелни участници в него подхранват климатичната криза като предпочитат да пътуват с частните си самолети дотам вместо да предпочетат друг начин на пътуване, който няма тези вредни последици за околната среда. Това заяви говорителката на "Грийнпийс" Лена Донат. Тя призова за незабавна забрана на силно замърсяващите частни полети, при които се пренебрегват алтернативите с ниски емисии.

Анализ на организацията е показал, че броят на полетите с частни самолети до форума, който се провежда в швейцарския курорт Давос, бележи ръст.

Полетите с частни самолети произвеждат приблизително 10 пъти повече парникови газове на пътник от търговските полети и около 50 пъти повече от пътуването с влак, осочват от организацията.

Сравнението на полетите с частни самолети на седемте летища около Давос в периода на форума през 2024 и 2025 г. с обичайното движение извън този период, ясно показва увеличение от 13%. Цифрите непрекъснато растат - през 2023 г. частните полети са били 227, през 2024 г. - 628, през 2025 г. - 709.

Повечето полети до Давос са били от Франция (20%), следвани от Обединеното кралство (13%) и Германия (12%).

Около 70% от тези полети биха могли да се заменят с пътуване с влак в рамките на един ден.

Очаква се на фолума тази година да присъстват около 3000 политически и бизнес лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и германският канцлер Фридрих Мерц.