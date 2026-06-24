Politico: Унгария спъва Украйна и Молдова за ЕС, отлага отварянето на всички преговорни глави

Унгария е забавила ключова процедурна стъпка, необходима за постигане на напредък в кандидатурите за членство в ЕС на Украйна и Молдова. Това съобщава Politico, като се позовава на двама дипломати от ЕС. Киев и Кишинев достигнаха важен етап по пътя си към блока, когато на 15 юни страните от ЕС единодушно одобриха отварянето на първата официална преговорна глава за двете страни. Ходът беше блокиран в продължение на години от бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който се противопоставяше на членството на Украйна в ЕС. Кандидатурите на Украйна и Молдова са политически свързани, така че едната не може да напредне без другата.

Още: Никога повече на власт: Управляващите в Унгария нанесоха най-сериозния удар по Орбан досега

Двете страни сега се надяват бързо да напреднат в процеса на присъединяване към ЕС, като вицепремиерът на Украйна Тарас Качка заяви пред POLITICO по-рано този месец, че Киев се стреми да отвори всичките шест преговорни клъстера (групи от официални глави) до средата на юли.

Още: Унгария на Мадяр е успяла в сетния миг да вгорчи бързото влизане на Украйна в ЕС

Но този срок се оказва, че е изложен на риск, след като във вторник Унгария се противопостави на изпращането на писмо до Европейския съвет и Комисията от името на 27-те членове на блока, което излага съвместната позиция на столиците на ЕС. Унгария беше единствената страна, която се противопостави на хода, който изисква единодушно одобрение от всички 27 и ще бъде обсъден отново следващата седмица, казаха дипломатите. Говорител на постоянното представителство на Унгария в Брюксел не отговори на искането за коментар.

Още: "Унгария отново ще се държи като европейска държава"

Ходът е в съответствие с хладната позиция на премиера Петер Мадяр относно членството на Украйна. Въпреки че той не се противопостави на откриването на първи клъстер за Украйна, неговото правителство настоя да заличи думите „възможно най-скоро“ относно членството на Киев в ЕС от писмените заключения на среща на лидерите на ЕС в Брюксел миналата седмица, според един от дипломатите. И на двамата дипломати е предоставена анонимност, тъй като не им е позволено да говорят официално за процедурите при закрити врати.

Още: Тръмп е поискал от Зеленски "повече сила" срещу Русия: Kyiv Independent

По време на пресконференция в края на срещата на Европейския съвет миналата седмица, Мадяр удвои усилията си, казвайки на репортерите: „Има общо шест клъстера и не смятаме, че отварянето им наведнъж е добра идея – отчасти защото мастилото на първия все още не е изсъхнало, а отчасти защото това би изпратило погрешно послание към страните от Западните Балкани – Сърбия, Албания, Черна гора и Северна Македония – които от години работят за членство в ЕС.“