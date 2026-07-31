Заради Сеута: Италия прекратява действието на Шенген по границата с Испания

Италия обяви, че преустановява действието на Шенгенските споразумения на ЕС за свободно преминаване на границите с Испания в отговор на масовите преминавания на границата към Сеута от мароканци. Въпреки че Италия няма сухоземна граница с Испания, мярката ще засегне хората, пътуващи със самолет или кораб между двете държави.

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Министерството на вътрешните работи на Италия заяви в изявление, че е постигнало споразумение с Париж за засилване на контрола по френско-италианската сухоземна граница. Министерството на вътрешните работи на Испания съобщи, че досега 37 000 души са се върнали в Мароко. В същото време, Испания и Мароко засилиха охраната на общата граница при Сеута.

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Сеута и Мелиля, друг испански автономен град в северната част на Мароко, са единствените сухоземни граници на Европейския съюз с Африка.