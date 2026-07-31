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Полша вдигна изтребители заради руски разузнавателен самолет

31 юли 2026, 19:14 часа 820 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Полша вдигна изтребители заради руски разузнавателен самолет

Полските военновъздушни сили за пореден път прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи днес правителството на Полша, цитирано от ДПА. Два полски изтребителя Ф-16 са излетели по тревога, за да прехванат руски разузнавателен самолет „Ил 20“, засечен на около 40 километра северно от крайморския курорт Колобжег, написа полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.

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„За пореден път самолет бе в международното въздушно пространство без план за полет и с изключен транспондер“, каза още Кошиняк-Камиш. Полският министър на отбраната уточни, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено, пише БТА. Варшава заяви, че руските разузнавателни полети край полските брегове напоследък са зачестили.

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Полша F-16 руски самолет война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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