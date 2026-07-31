Какви са загубите на Русия и Украйна във войната: Зеленски с нови данни (ВИДЕО)

От началото на пълномащабната война около 700 000 руски военнослужещи са загинали на фронта. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американския телевизионен канал Fox News. По думите му общите загуби на Москва възлизат на около 1,6 млн. души, като в това число се включват и ранените, както и изчезналите безследно войници. Зеленски съобщи и какви са украинските загуби. Според него, около 50 000 военнослужещи са загинали, а 400 000 са били ранени.

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„Извинете, честно казано, не искам да бъда прекалено откровен по тази тема, защото руснаците ще разберат какво се случва с нашата армия. И така, имаме около 50 хиляди загинали военнослужещи и около 400 хиляди ранени. Има и голям брой безследно изчезнали“, каза той. Припомняме, че през февруари 2026 г. в интервю за France 2 Зеленски официално заяви, че броят на загиналите украински военнослужещи на бойното поле възлиза на 55 хиляди.

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Според изчисленията на РИА Новости, основани на ежедневните доклади на руското министерство на отбраната, за първото полугодие на 2026 г. общите загуби на ВСУ възлизат на 223 290 военнослужещи. През февруари първият заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Сергей Рудской пък заяви, че от началото на военните действия през 2022 г. общите загуби на украинската армия са надхвърлили 1,5 млн. души. Важно е да се отбележи, че в условията на продължаващите военни действия е невъзможно да се установи точният брой на загубите, поради което тези оценки може да не отразяват реалната картина.

Протести в Украйна

Същевременно в Киев отново се провежда шествие срещу оставката на бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Протестната демонстрация вече събра хиляди хора.

Участниците в акцията преминаха по улица „Крещатик“ и частично блокираха движението в центъра на Киев, поради което в този участък се забави движението на автомобилите, съобщава „Новини Live“. Хората изискват Михайло Федоров да се върне на поста министър на отбраната. Митинги се провеждат също така във Лвов, Запорожие, Днепър и други градове.

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