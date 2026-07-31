Миграционната криза в Сеута: Заплашена ли е Испания да напусне Шенген? (ВИДЕА)

Министърът на вътрешните работи на Финландия подкрепи предложението на Италия за изключване на Испания от Шенгенското пространство след притока на близо 50 000 мигранти от Мароко в Сеута, Испания, само за един ден. „Испания не успя да защити външната граница на Шенгенското пространство от посегателства. Това не може да продължава. Всички европейски държави трябва да подкрепят предложението на Мелони. Държавите, които не изпълняват задължението си да защитават външните си граници, не могат да бъдат членове на Шенген“, написа финландският министър на вътрешните работи Мари Рантанен в "Х".

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50 хил. мигранти

Изявлението дойде след пристигането на близо 50 000 мигранти от Мароко в африканския полуанклав на Испания Сеута в рамките на 24 часа. Испанското правителство разположи армейски части в помощ на полицията и Гражданската гвардия. Испанският премиер Педро Санчес пристигна в Сеута. Властите съобщиха, че най-малко 18 мигранти са загинали, докато са се опитвали да преплуват от Мароко до Сеута.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

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Предложението на Италия

По-рано италианският премиер Джорджа Мелони предположи, че Шенгенското споразумение с Испания може да бъде спряно като спешна мярка.

Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. — Mari Rantanen (@MariPSRantanen) July 31, 2026

„Снимките и видеоклиповете, идващи от Сеута, са поразителни и демонстрират за пореден път, че неконтролираната незаконна имиграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници. Проведох консултации с министъра на вътрешните работи Матео Пиантедози. Италия няма да стои безучастно. Свикваме съответните органи и след тези срещи сме готови да се намесим дори с извънредни мерки за защита на границите и безопасността на гражданите, като например суспендиране на Шенгенското споразумение с Испания. Няма да отстъпим нито сантиметър по въпроса за незаконната имиграция: защитата на границите, спирането на трафикантите на хора и осигуряването на ефективни репатрирания ще останат политиката на това правителство“, каза по-рано италианският премиер Мелони.

Нашествие от мигранти в испанския анклав Сеута

Италианският външен министър Антонио Таяни заяви, че е за затваряне на Шенгенската зона с Испания. Той заяви, че незаконната и неконтролирана имиграция представлява заплаха за националната сигурност.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Позицията на Франция

Френският външен министър Лоран Нунес заяви, че е разпоредил засилен граничен контрол с Испания на 30 юли: „В светлината на ситуацията в анклава Сеута, вчера вечерта издадох заповеди за незабавно засилване на контрола на испанската граница. „Освен това, активирам Силите за бърза намеса на границата, за да извършват щателни проверки“.

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Както беше съобщено по-рано, испанският външен министър Хосе Мануел Албарес призова италианския посланик след обявяването на Рим за възможността за суспендиране на Шенгенското споразумение с Испания на фона на мигрантската криза.

Сеута

Сеута е испански автономен град на северното крайбрежие на Африка, разположен на Гибралтарския проток и граничещ с Мароко. Територията обхваща приблизително 18,5 квадратни километра и има население от приблизително 85 000 души. Полуанклавът Мелила представлява единствената сухопътна граница на Европейския съюз с Африка. Градът е под испански контрол от 15-ти век и е стратегически важен поради местоположението си на входа на Средиземно море.

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Шенгенското пространство е асоциация от 29 европейски държави, които са премахнали паспортния контрол на вътрешните си граници. То включва всички държави от ЕС с изключение на Кипър и Ирландия, както и четири държави извън ЕС: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн. Членовете координират визовите политики и сигурността на външните граници, а гражданите и притежателите на шенгенски визи могат да пътуват свободно между държавите членки без гранични проверки. Държавите обаче си запазват правото временно да възстановят контрола на вътрешните си граници в случай на заплахи за сигурността или извънредни ситуации.

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