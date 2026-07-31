Украйна отмъщава заради руските ракети: Още големи складове на Wildberries горят, руска рафинерия - също (ВИДЕО)

Безмилостното унищожение от страна на Украйна на обектите на най-големия руски онлайн търговец Wildberries продължава, докато компанията обмисля да изнася своя бизнес в съседни на Руската федерация държави, а режимът на руския диктатор Владимир Путин обсъжда дали да не подкрепи ключовото за руската икономика предприятие.

After the strikes on their warehouses, the Russians got a bit spooked and are evacuating a warehouse in Yekaterinburg, while some are even deciding to stop selling on Wildberries altogether. pic.twitter.com/NfxTBkgjRF — WarTranslated (@wartranslated) July 30, 2026

Тази нощ украинските далекобойни дронове са атакували поне 2 обекта на Wildberries на различни места в Русия. Пресслужбата на компанията вече потвърди въздушен удар и избухнал пожар в своя складова база във Волгоград. "Атака е причинила пожар в логистичния обект на компанията във Волгоград. Пожарни екипи са на място. Няма предварителни данни за жертви. Логистичните вериги са реорганизирани и поръчките се получават и изпращат в други обекти", се казва в изявление на пресслужбата на Wildberries, разпространено и в социалните мрежи. Тази складова база е на площ 48 000 квадратни метра.

Отделно е атакувана и рафинерията "Лукойл-Волгограднефтепереработка", там има пожар. Косвено губернаторът на областта Андрей Бочаров призна за ударите в официалния канал на местната администрация в Телеграм: "В резултат на удар с дронове през нощта са избухнали пожари в промишлен обект в горивно-енергийния комплекс в южната част на Волгоград, както и в складове в Дзержински район. В момента на място са екипи за спешна помощ, а борбата с пожарите продължава. Петима ранени са хоспитализирани и получават всички необходими медицински грижи".

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В Татарстан, в района на Зеленодолск, също е атакуван логистичен център на Wildberries. Местни жители и живеещи в Казан и околността съобщиха за взривове. Анализ на видеокадри на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA потвърждава атаката срещу центъра. Склад на компанията в Зелендолск вече беше атакуван на 23 юли.

Отделно има данни за въздушна атака в Нижнекамск, местни жители съобщават за поне 30 взрива, явно работи и ПВО - там също е разположен голяма руски преработвателен комплекс на петрол, удрян е вече нееднократно. Основните рафинерии в Нижнекамск са разположени в една индустриална зона, по-специално рафинериите на АО ТАНЕКО и АО ТАИФ-НК. Тази седмица Financial Times публикува статия, в която разяснява, че Украйна вече се стреми да удря инсталации в руските рафинерии, които са предимно за вторична преработка на петрол и ремонтите им са по-трудни. А щом има данни, че даден ремонт отива към успешно приключване, следва удар:

Първи данни има и за въздушна атака срещу пристанището на Каспийск, в Дагестан. За момента временно изпълняващият длъжността ръководител на Дагестан Фьодор Шчукин не казва какво се случва.

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